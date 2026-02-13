Meteo Romagna, un San Valentino sotto la pioggia sabato 14 febbraio

Un San Valentino sotto la pioggia in Romagna. Per domani, sabato 14 febbraio, Arpae Emilia-Romagna prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse. Quota neve inizialmente attorno ai 1000 metri sui rilievi emiliani in aumento, nel corso della giornata, fino a 1200-1300 metri, attorno ai 1300-1400 m sui rilievi romagnoli. Temperature in aumento le minime della pianura orientale, senza variazioni di rilievo, o in lieve diminuzione, altrove con valori attorno ai 7/9 gradi delle zone di pianura e costiere; massime in calo con valori attorno a 10/11 gradi sulle pianure interne, tra gli 11/13 gradi sulla pianura orientale e la costa.

