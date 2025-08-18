Meteo Romagna, torna la pioggia: giovedì un calo deciso delle temperature

Un break di pioggia è atteso a metà di questa settimana in Romagna. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, una circolazione depressionaria in transito sul Nord Italia porterà tempo instabile e a tratti perturbato fino alla serata di giovedì 21 agosto, con temperature in calo piuttosto sensibile. Un miglioramento del tempo è atteso venerdì con rialzo termico, mentre sabato sarà caratterizzato da variabilità. La pioggia inizierà a fare capolino da mercoledì 20, giorno in cui è previsto cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse. Al mattino i fenomeni risulteranno in prevalenza deboli, dal pomeriggio tenderanno ad essere più diffusi ed anche a carattere di rovescio o breve temporale.