Meteo Romagna, torna la neve sull’Appennino cesenate e riminese domenica 11 gennaio

Domenica 11 gennaio torna la neve sull’Appennino cesenate e riminese. Per domani, Arpae Emilia-Romagna prevede “nel corso del mattino e fino al primo pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, in particolare sulla Romagna dove saranno possibili rovesci sparsi. I fenomeni assumeranno carattere nevoso sopra i 300/400 metri, mentre a quote inferiori non si esclude qualche breve episodio di pioggia mista a neve o di neve tonda. Attenuazione della nuvolosità già nel corso del pomeriggio. In serata velature nuvolose a partire dal settore occidentale. Temperature minime senza particolari variazioni con valori tra -2 e 1 grado nei centri urbani ed anche leggermente inferiori in aree extraurbane. Massime in lieve diminuzione lungo la costa, comprese tra 5 e 7 gradi”.