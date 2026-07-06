Meteo Romagna, torna il gran caldo: massime fino a 38 gradi da mercoledì 8 luglio

Dopo una breve pausa, torna il caldo torrido in Romagna. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, le temperature massime e continueranno ad aumentare e da mercoledì 8 luglio avranno valori tra 33/34 gradi della costa e 37/38 gradi delle pianure interne. Temperature minime comprese tra 20 e 24 gradi.

Da giovedì 9 luglio fino a domenica 12, il graduale consolidamento di un campo di alta pressione di origine sub-tropicale apporterà generali condizioni di stabilita con cielo sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna che, nelle ore centrali della giornata, potranno dar luogo a rovesci sparsi lungo le aree di crinale. Temperature in graduale e lento rialzo che a termine periodo potranno raggiungere mediamente i 36 gradi.