Meteo Romagna, temporali martedì 4 giugno: disposta l’allerta gialla

Allerta gialla per temporali e allerta gialla in tutta l’Emilia Romagna per domani. “Nella giornata di martedì 4 giugno - si legge nel dispositivo - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità , con possibili effetti e danni associati, più probabili su aree appenniniche e pianure centro-occidentali durante le ore pomeridiane ed in esaurimento serale. Non si escludono occasionali fenomeni franosi e possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”.

Le previsioni di Arpae

Al mattino inizialmente sereno o poco nuvoloso con tendenza a sviluppo di nubi cumuliformi a partire dalle zone montuose e collinari. Nelle ore pomeridiane rovesci e brevi temporali dai rilievi tenderanno ad interessare anche le pianure, in particolare dell’area pedecollinare. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità. Esaurimento delle precipitazioni ed attenuazione della nuvolosità in serata.