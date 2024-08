Meteo Romagna, temporali in arrivo con rischio grandine, da domenica torna il gran caldo

È tornata l’instabilità al Nord alle prese con una perturbazione che lentamente scivola dall’Europa centrale verso i Balcani. Come annuncia il meteorologo Roberto Nanni, tra oggi (venerdì 2 pomeriggio) e il fine settimana l’anticiclone subirà un temporaneo indebolimento, permettendo a una vivace fase temporalesca di interessare parte delle nostre regioni settentrionali inclusi i settori del Centro-Sud. A causa del calore accumulato nei bassi strati atmosferici, ci troveremo a dover fare i conti, ancora una volta, con fenomeni di forte intensità come grandine e colpi di vento. Le temperature subiranno una contenuta diminuzione, rimanendo nel complesso elevate e in generale oltre le medie stagionali.

L’evoluzione a partire da domenica 4 conferma l’affermarsi di condizioni anticicloniche sul Mediterraneo e sull’Italia, con giornate soleggiate e instabilità pomeridiana solo sulle zone montuose, con sviluppo di qualche temporale di calore. Il caldo tenderà nuovamente ad intensificarsi.