Meteo Romagna, temporali e vento: allerta gialla fino a venerdì 16 maggio

Allerta gialla in Romagna per temporali, piene dei fiumi e vento fino a venerdì 16 maggio. Nella serata di giovedì 15 maggio sono previsti temporali intensi con possibili effetti e danni associati che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Nelle prime ore di venerdì sono previsti temporali intensi sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Si prevede inoltre un aumento della ventilazione da Nord-Est fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e raffiche di intensità superiore su mare, costa, aree di pianura adiacenti e crinale appenninico, e un aumento dell’altezza del moto ondoso al largo superiore a 2,5 m. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione o di ingressione marina, in particolare sul settore romagnolo.