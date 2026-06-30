Meteo Romagna, temporali e temperature estreme mercoledì 1° luglio

Allerta gialla per temporali, allerta arancione per temperature estreme. Ecco il quadro in Emilia-Romagna per mercoledì 1° luglio.

Nella giornata di mercoledì 1 luglio sono previsti temporali intensi e organizzati con possibili danni ed effetti associati sul territorio regionale. Nelle aree collinari e montane interessate dalle precipitazioni non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore. Le temperature saranno in diminuzione nei valori massimi ma si prevede che possano raggiungere i 36 °C nelle aree di pianura e collinari del settore centro-orientale.