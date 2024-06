Meteo Romagna, temporali: domenica allerta gialla

Domani, domenica 2 giugno in Emilia-Romagna sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Lo annunciano con un’allerta gialla Arpae e Protezione civile regionale. I temporali sono più probabili inizialmente sui rilievi centro-occidentali e in successiva estensione nel corso della giornata al resto della regionale.

Per la giornata di domenica, Arpae prevede cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio. Precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale localmente anche di forte intensità inizialmente sui rilievi centro occidentali dalla tarda mattinata o primo pomeriggio, in estensione al resto del territorio. Attenuazione dei fenomeni dalla serata.