Meteo Romagna, “temporali di forte intensità”: allerta gialla per venerdì 23 maggio

Tempo ancora instabile e forti temporali in arrivo. Nuova allerta gialla in Romagna per venerdì 23 maggio. “Nella giornata di venerdì 23 maggio - si legge nel dispositivo dell’allerta - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore orientale nella prima parte della giornata. Nelle zone montane e collinari interessate dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, innalzamenti dei livelli idrometrici e ruscellamenti lungo i versanti”.