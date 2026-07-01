Meteo Romagna, temporali: allerta arancione giovedì 2 luglio, temperature in sensibile calo

Meteo Romagna, temporali: allerta arancione giovedì 2 luglio, temperature in sensibile calo

Pioggia in arrivo e allerta arancione in Romagna per temporali. Nella giornata di giovedì 2 luglio sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi o persistenti, più probabili su settore orientale con associate precipitazioni che potranno generare diffusi allagamenti nei centri urbani e localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Pur con valori inferiori a quelli di riferimento non si escludono, per effetto del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

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Il grafico dell’allerta di giovedì 2 luglio

Per il 2 luglio Arpae Emilia-Romagna prevede nelle prime ore del mattino precipitazioni sparse sul settore centro-orientale, mentre il settore costiero della regione sarà interessato da attività temporalesca, anche di forte intensità. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nella prima parte della giornata con ampi rasserenamenti nel pomeriggio. Temperature in sensibile calo, con minime tra 19 e 21 gradi e massime comprese tra 25/29 gradi

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