Meteo Romagna, temporali: allerta arancione giovedì 2 luglio, temperature in sensibile calo

Pioggia in arrivo e allerta arancione in Romagna per temporali. Nella giornata di giovedì 2 luglio sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi o persistenti, più probabili su settore orientale con associate precipitazioni che potranno generare diffusi allagamenti nei centri urbani e localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Pur con valori inferiori a quelli di riferimento non si escludono, per effetto del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.