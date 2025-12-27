Meteo Romagna, tempo stabile almeno fino a Capodanno, da venerdì torna la pioggia

Nessuna allerta meteo per domani, domenica 28 dicembre. E la prossima settimana? Tempo stabile almeno fino a venerdì, quando non è escluso un ritorno della pioggia in Romagna. Per la prossima settimana, Arpae Emilia-Romagna prevede “correnti fredde e asciutte settentrionali interesseranno il territorio regionale fino a giovedì primo gennaio, apportando condizioni di cielo in prevalenza sereno, con temperature massime in generale diminuzione. Non si esclude un possibile peggioramento a partire dalla giornata di venerdì”.