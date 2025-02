Meteo Romagna, stop al freddo, ma da sabato è in arrivo un week-end nuvoloso

Stop al freddo ma dopo un po’ di sole arriva un week-end nuvoloso. Queste le previsioni per il week-end del meteorologo Roberto Nanni.

Venerdì 21 febbraio

Celo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per presenza di velature che sulle pianure in genere non pregiudicheranno il buon soleggiamento. Lungo i crinali appenninici e nel corso del pomeriggio sul settore occidentale ispessimento di nuvolosità stratificata fino a divenire molto nuvoloso o coperto in serata. Possibilità di locali foschie e banchi di nebbia sulle aree di pianura durante le ore più fredde della giornata.

Sabato 22 febbraio

Molte nubi soprattutto in Emilia, dove il cielo potrà risultare da molto nuvoloso a coperto con possibilità di deboli e irregolari precipitazioni sulla rispettiva dorsale appenninica. Parzialmente nuvoloso sul restante territorio, con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Neve solo a quote di 1700-1900 metri cica più in basso solo in occasione di locali fenomeni moderati lungo i versanti ligure e toscano. Possibili formazioni di foschie e banchi di nebbia al primo mattino e dopo il calar del sole in prossimità delle pianure.

Domenica 23 febbraio

Molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale salvo una tendenza a parziali aperture durante il pomeriggio, più probabile sui settori centro-orientali. Deboli e irregolari piogge lungo i rilievi appenninici emiliani anche a quote alte, ma senza fenomeni significativi previsti. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia sulle pianure.

Temperature

Minime inizialmente stazionarie o in lieve flessione comprese tra -2 e 3 gradi con valori inferiori di qualche grado in aperta campagna e diffuse deboli gelate, andranno ad aumentare, portandosi domenica attorno a 5-6 gradi. Le massime, anche esse in aumento fino a 12-14 gradi. Venti: deboli variabili o quasi assenti in pianura, deboli meridionali sui rilievi. Mare: poco mosso o quasi calmo.

Peggioramento da lunedì 24 febbraio