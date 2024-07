Meteo Romagna, sabato allerta gialla per temporali con rischio di grandinate

Allerta gialla per temporali in Romagna sabato 20 luglio. Lo annuncia la Protezione Civile in una nota. “Nella prime ore di sabato 20 luglio il transito di un’onda depressionaria in quota potrà determinare sulla pianura del settore centro-orientale e sulla costa lo sviluppo di temporali localmente intensi, con probabili grandinate, frequenti fulminazioni e raffiche di moderata o forte intensità; nel prosieguo della giornata ulteriori sviluppi di celle temporalesche sono attesi invece sulle aree appenniniche centro-orientali con effetti associati.

Domenica rischio grandine

Nel week-end sono attesi fenomeni importanti come grandinate e improvvise violente raffiche di vento. Questo turbolento ingresso instabile avrà conseguenze anche per il tempo della prossima settimana. Sull’Italia inizierà a soffiare il Maestrale, un vento decisamente meno caldo di quello africano, favorendo così un abbassamento delle temperature, anche se contenuto. I venti settentrionale gradualmente conquisteranno tutta l’Italia, abbasseranno il tasso di umidità rendendo il clima meno afoso e quindi il caldo decisamente più sopportabile.

Arpae Emilia-Romagna per domenica prevede temporali sul settore occidentale dell’Emilia-Romagna in estensione nel pomeriggio sul resto del territorio regionale.