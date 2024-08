Meteo Romagna, sabato allerta gialla per temporali

Dopo un caldo spesso insopportabile è in arrivo la pioggia. Sabato la Protezione Civile ha diramato una allerta gialla per temporali in tutta la Romagna. Dal pomeriggio di sabato 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro orientale della regione. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.

Arpae Emilia-Romagna predeve per sabato 17 agosto al mattino cielo sereno o parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature minime senza variazioni significative con valori attorno a 20-21 gradi nelle aree extraurbane, 22/23 gradi nelle città e lungo la fascia costiera. Massime pressoché stazionarie o in lieve calo sulla Romagna, con valori attorno a 32-33 gradi nelle zone interne e attorno a 30 gradi lungo la costa.