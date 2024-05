Meteo Romagna: sabato a rischio temporali, allerta gialla in tutta la regione

Un sabato di tempo instabile in Romagna, con la Protezione Civile che per sabato 25 maggio ha diramato una allerta gialla per temporali. “Per la giornata di sabato 25 maggio - si legge nella nota della Protezione Civile - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, più probabili lungo la fascia pedemontana e appenninica, con possibili effetti e danni associati. La criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”.

Arpae Emilia-Romagna per domani prevede: “Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli piogge. Nelle ore pomeridiane nuvolosità irregolare, a tratti intensa con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Fenomeni che dai rilievi tenderanno ad interessare le pianure, in particolare del settore orientale con esaurimento in serata”.