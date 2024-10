Meteo Romagna: “rovesci e temporali giovedì e venerdì”, le previsioni del meteorologo Roberto Nanni

“Dopo un breve periodo di calma il tempo torna a cambiare drasticamente a causa di due perturbazioni che nel giro di poche ore getteranno le basi per una nuova pesante ondata di maltempo”. Lo annuncia il meteorologo Roberto Nanni.

“Se con la prima perturbazione del mese il Nord Italia in queste ore assaporerà gli effetti di un peggioramento autunnale, sarà con la seconda, il cui ingresso sul Mediterraneo darà vita ad una circolazione ciclonica, che si profila sul nostro Paese un carico di piogge nella seconda parte della settimana con il rischio di nubifragi e conseguenti criticità. Ne consegue che in Emilia-Romagna il tempo tornerà ad instabilizzarsi già da mercoledì con cieli molto nuvolosi o coperti associati a precipitazioni irregolari, più intense o anche a carattere di rovescio soprattutto sul comparto emiliano occidentale. Poco o nulla sulla Romagna dove potranno esserci deboli e intermittenti piogge al mattino con possibile attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio e venti sostenuti da sud”.

Temporali in Romagna giovedì e venerdì

“Tra giovedì pomeriggio/sera 3 e venerdì 4, il lento spostamento verso i Balcani della perturbazione numero 2 del mese di ottobre darà vita a precipitazioni diffuse e insistenti anche a sfondo temporalesco soprattutto sulle aree orientali della nostra regione, accompagnate da venti forti settentrionali con raffiche anche sostenute e mare molto mosso. Le precipitazioni potranno risultare abbondanti sui settori adriatici con punte areali di 70/100 mm o anche più in 24-36 ore (ipotesi province di Ferrara, Ravenna Forlì-Cesena e Rimini): la nota positiva che i quantitativi previsti, seppur abbondanti, potrebbero essere smaltiti progressivamente rispetto all’ultimo evento calamitoso del 18/19 settembre. I dettagli dell’evoluzione appena descritta necessiteranno di conferme nei prossimi aggiornamenti, ma il consiglio resta sempre quello di seguire le allerte emesse dalla protezione civile”.

Week-end sereno e fresco

“La tendenza per il primo week-end del mese - continua Nanni - si delinea con maggior chiarezza. Mentre il pigro allontanamento verso est del vortice depressionario potrà produrre ancora qualche residuo piovasco al mattino sulla Romagna, alle sue spalle tenderà a estendersi l’alta pressione, portatrice di un tempo via via più soleggiato e con la ventilazione che tenderà ad attenuarsi gradualmente. Per quanto riguarda il quadro termico, il calo delle temperature sarà progressivo e generalizzato mantenendo valori tipici del mese di ottobre che persisteranno per tutto il weekend del 5 e 6 ottobre: venerdì si potranno registrare minime fra 9 gradi della pianura piacentina e 13 gradi della costa, massime attorno a 15/16 gradi. Da sabato generale e lieve aumento ma con temperature diurne che rimarranno ovunque sotto i 20 gradi”.