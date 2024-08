Meteo Romagna, rischio temporali lunedì e martedì, poi tornerà il caldo

Un caldo week-end, una tregua di un paio di giorni e poi il ritorno dell’afa. Così il meteorologo Roberto Nanni nella sua analisi: “Ci attende un fine settimana tipicamente estivo dominato dall’alta pressione di origine africana che garantirà prevalenza di tempo soleggiato, ma anche tanto caldo e afa in aumento per l’insistenza di una nuova ondata di calore. Temperature massime quasi ovunque oltre 30 gradi, in grado di spingersi in qualche caso fino a 36-37 gradi nelle aree interne di pianura, con disagio bioclimatico moderato ma in ogni caso più contenuto rispetto a quanto avuto nelle ultime due settimane”.

Rovesci e instabilità per due giorni

“La calura - continua Nanni - andrà incontro comunque ad una temporanea attenuazione, poiché, già nel corso di domenica, il Nord verrà lambito da una perturbazione atlantica (n. 5 di agosto) con correnti relativamente più fresche capace di portare locali episodi di instabilità anche in Emilia-Romagna tra lunedì 26 e martedì 27. Un po’ di nuvolosità quindi la ritroveremo nel corso di domenica 25 pomeriggio quando delle velature attraverseranno la nostra regione, maggior variabilità con addensamenti più consistenti sono attesi nelle due giornate successive nel momento in cui brevi acquazzoni pomeridiani dalle aree montuose potrebbero sconfinare sotto forma di rovesci e temporali sparsi sulle vicine pianure.

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche da mercoledì 28 dovrebbe scongiurare il rischio di temporali perlomeno in Emilia-Romagna con cieli in prevalenza sereni, ad esclusione dei settori appenninici nelle ore più calde della giornata. Gli ultimi giorni che ci condurranno fino alla fine del mese di agosto si confermerebbero prevalenti condizioni anticicloniche accompagnate da una rimonta delle temperature fino a 30/32 gradi. Nel weekend 31 agosto/1 settembre, infine, si potrebbero ripresentare le correnti atlantiche con una perturbazione capace di portare dei temporali al Nord. Il campo termico potrebbe subire delle variazioni in funzione dei temporali e quindi delle diminuzioni laddove il tempo sarà più instabile ma nel complesso non dovrebbe variare sensibilmente nel corso della settimana.

La tendenza anche per l’inizio di settembre non vedrebbe grossi sconvolgimenti, almeno per la prima settimana, le proiezioni modellistiche più probabili suggeriscono un proseguimento dell’alta pressione sul Mediterraneo con condizioni di locale instabilità solo a prevalente evoluzione diurna. Temperature sempre sopra media, ma con valori meno marcati ad opera soprattutto dell’indebolimento graduale della radiazione del sole: per via della diminuzione delle ore di luce e della maggiore inclinazione del suo irraggiamento”.