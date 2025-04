Meteo Romagna, rischio temporali fino al 25 aprile

Una settimana all’insegna dell’instabilità e del rischio di temporali fino al 25 aprile. Meteo tipicamente primaverile in questi giorni in Romagna, con alternanza di sole e pioggia.

Per venerdì 25 aprile Arpae Emilia-Romagna prevede cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Anche per la giornata di giovedì 24 aprile sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul crinale appenninico. Sulla collina centro-occidentale i fenomeni assumeranno carattere di pioggia intensa con rovesci. Non si escludono comunque precipitazioni sparse, anche a carattere di breve rovescio, sul restante territorio. Nella prima parte della giornata si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intero crinale e sulle colline centro-orientali. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, in calo nelle pianure centro-orientali, con livelli superiori alle soglie 1; si prevedono livelli ancora superiori alle soglie 2 nelle sezioni terminali del Delta.