Un vista una “due giorni” con pioggia in tutta l’Emilia-Romagna e neve sul versante appenninico. La neve sui monti romagnoli (qui il video della pagina del Parco Foreste Casentinesi) è destinata ad aumentare. Per domenica 8 dicembre, Arpae Emilia-Romagna prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate su tutta la regione, anche a carattere di rovescio, soprattutto sulle zone di pianura settentrionali nella prima parte della giornata e sulla Romagna dalla sera. Sui rilievi emiliani le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a quote di 300-400 con temporanei fenomeni di acqua mista a neve fino alla fascia pedecollinare; sul bolognese la quota neve sarà attorno a 500-600 metri con possibili fenomeni di acqua mista neve sino a quote di bassa collina mentre sui rilievi romagnoli le nevicate arriveranno fino a 900-1000 metri. La quota neve sarà in leggero rialzo nella sera.

Per lunedì 9 dicembre Arpae annuncia: cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate-forti, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centro-orientale della regione, in particolare sulla Romagna; fenomeni in attenuazione e in progressivo esaurimento invece sul settore occidentale. Quota neve attorno a 900-1000 metri. Temperature minime pressoché stazionarie con valori attorno a 3 gradi sulle zone di pianura centro-occidentali e 4/6 gradi lungo la costa. Massime in lieve aumento.