Meteo Romagna, pioggia e vento: allerta gialla venerdì 21 novembre

Pioggia e vento, disposta l’allerta gialla in Romagna per la giornata di venerdì 21 novembre. “Per la giornata di venerdì 21 novembre - si legge nel dispositivo - si prevedono nevicate di debole/moderata intensità, anche sotto forma di rovesci di neve, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, con accumuli intorno ai 5-15 cm per le zone di collina e 15-30 cm per le zone di montagna. Dal pomeriggio, lungo le fasce montane centro-occidentali saranno possibili localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia costiera, che potranno generare localizzati allagamenti in aree urbane. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica e costiera. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato, per cui non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione dei litorali”.