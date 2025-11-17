Meteo Romagna, pioggia e vento: allerta gialla fino a mezzanotte di martedì 18 novembre

Allerta gialla per pioggia e vento in Emilia-Romagna dalle 12 di oggi, lunedì 17 novembre, e per tutta la giornata di martedì 18.

Per il pomeriggio di lunedì 17 è prevista la propagazione delle piene generate dalle piogge delle ultime ore nelle pianure centro-occidentali e centro-orientali della regione Emilia-Romagna con livelli superiori alla soglia 1. Nella tarda serata sono previste precipitazioni nelle zone centro-occidentali e centro-orientali che potranno generare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici con livelli superiori alla soglia 1, localmente sono possibili superamenti della soglia 2 nelle zone centro-occidentali. Inoltre potranno generarsi localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Dal pomeriggio sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) provenienti da sud-ovest sul settore appenninico centro-orientale.

Nella giornata di martedì 18 nelle zone centro-occidentali e centro-orientali sono previsti ulteriori incrementi dei livelli idrometrici con livelli superiori alla soglia 1, localmente sono possibili superamenti della soglia 2 nelle zona centro-occidentale. Lungo i settori di crinale e montani centrali della Regione, non si escludono residui fenomeni di ruscellamento e franosi su versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti. Nella prima parte della giornata sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul settore costiero e sul mare. E’ previsto inoltre mare molto mosso o agitato al largo. I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio. Pur con valori al di sotto delle soglie di riferimento, nella mattinata lungo tutta la costa saranno possibili localizzati fenomeni di erosione del litorale ed interessamento delle spiagge.