Meteo Romagna, pioggia e temporali domenica 26 luglio, poi torna il gran caldo

Una domenica di pioggia, poi un aumento progressivo delle temperature e il ritorno del caldo torrido tra fine luglio e inizio agosto.

Per domenica 26 luglio emessa una allerta gialla per pioggia e temporali in tutta l’Emilia-Romagna. “Per domenica 26 luglio - si legge nell’allerta - sono previsti temporali, localmente di forte intensità con possibili effetti e danni associati che, al mattino, interesseranno prevalentemente la dorsale appenninica e la pianura emiliana occidentale e dal pomeriggio anche quella centro/orientale, con tendenza a rapido esaurimento. Nelle zone interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e del reticolo minore, nonché localizzati allagamenti in ambito urbano”.