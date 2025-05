Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla venerdì 9 maggio

Tempo ancora instabile in Romagna e nuova allerta gialla per temporali per venerdì 9 maggio. “Per la giornata di venerdì 9 maggio 2025 sono previsti rovesci e temporali sparsi su tutto il settore appenninico e sul settore centro-orientale della regione, dove potranno risultare localmente più intensi. I fenomeni saranno più probabili tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Nelle zone montane e collinari interessate da temporali non si escludono occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

Per venerdì 9 maggio Arpae Emilia-Romagna prevede un “progressivo aumento della nuvolosità cumuliforme nel corso della mattinata sul settore orientale della regione a cui saranno associati rovesci, anche a carattere temporalesco. Tendenza nel pomeriggio ad estensione dei fenomeni sui rilievi e aree collinari. Esaurimento dei fenomeni in serata”.