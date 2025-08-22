Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla sabato 23 agosto

Nuova allerta gialla per sabato in Romagna, con pioggia e temporali di nuovo in arrivo. Per la giornata di sabato 23 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica e pianura centro-orientale. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense non si escludono ruscellamenti lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali fenomeni franosi.

Per sabato Arpae Emilia-Romagna prevede nuvolosità variabile con addensamenti cumuliformi che nel corso della giornata daranno luogo a locali rovesci, anche a carattere temporalesco di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale.