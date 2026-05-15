Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla sabato 16 maggio

Si annuncia come un sabato bagnato quello di domani, 16 maggio a partire dalla pianura bolognese fino al Ferrarese e alla costa romagnola. Arpae e Protezione civile hanno infatti diramato un’allerta gialla “per temporali localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili nella prima parte della giornata sul settore orientale ed in particolare la fascia costiera”. Le precipitazioni previste, spiega l’avviso, potranno causare occasionali fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore.