Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla martedì 6 maggio

Dopo l’anticipo di estate del ponte del primo maggio, è arrivata la pioggia in Romagna e per domani, martedì 6 maggio, è stata disposta una nuova allerta gialla per temporali. Al mattino sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili lungo la fascia appenninica del settore occidentale con precipitazioni intense che possono generare localizzati fenomeni di ruscellamento e franosi nelle aree caratterizzate da criticità idrogeologica e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Nel pomeriggio i temporali saranno più probabili sulla pianura del settore centrale della regione con locali effetti associati.

Per martedì 6 maggio Arpae Emilia-Romagna prevede cielo tendenzialmente coperto con locali rovesci o temporali al mattino nella parte occidentale della regione e sulle coste nord-orientali. Dal pomeriggio saranno invece attesi rovesci a ridosso dell’appennino romagnolo, in esaurimento entro la serata. Temperature minime comprese tra 9/12 gradi lungo la fascia appenninica e 13/16 in pianura e sulle coste; massime in diminuzione con valori di 13/17 sugli appennini e 19/22 nelle aree pianeggianti.