Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla martedì 21 luglio

Pioggia e temporali: allerta gialla in tutta la regione Emilia-Romagna martedì 21 luglio. “Per la giornata di martedì 21 - si legge nell’allerta - sono previsti temporali forti in più fasi durante la giornata, in mattinata sul settore settentrionale e orientale della regione e dal pomeriggio in Appennino con estensione alle aree di pianura con probabili effetti e danni associati. Nelle zone interessate dai fenomeni, in particolare sui settori occidentali e orientali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili, occasionali innalzamenti del reticolo minore ed allagamenti nei centri abitati”.

Per il 21 luglio Arpae Emilia-Romagna prevede “cielo irregolarmente nuvoloso per tutta la giornata, con rovesci di tipo temporalesco che nel pomeriggio interesseranno dapprima i settori appenninici, in graduale estensione fino alle pianure e le coste; nuovo impulso previsto in serata nelle pianure più occidentali. Temperature perlopiù stazionarie, con valori minimi compresi tra 21/23 gradi e massime comprese tra 29/32 gradi”.