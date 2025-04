Meteo Romagna: pioggia e temporali: allerta gialla fino a mercoledì 16 aprile

Continua l’instabilità in Emilia-Romagna, con allerta gialla per criticità idraulica e idro-geologica fino a tutta la giornata di mercoledì 16 aprile. Le precipitazioni della notte, più intense del previsto e ancora in atto sul settore centro-orientale della regione genereranno per la giornata di oggi, 15 aprile, piene superiori alle soglie 1 nei bacini del settore centrale e sulla Romagna.

Nelle zone montane e collinari centro-orientali saranno possibili localizzati innalzamenti del reticolo idrografico minore, fenomeni di ruscellamento e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Per la giornata di mercoledì 16 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, sul settore occidentale della regione e sui rilievi centrali, con possibili effetti e danni associati. I temporali saranno più probabili durante le ore pomeridiane. Nelle zone montane e collinari centro-occidentali saranno possibili localizzati innalzamenti del reticolo idrografico minore, fenomeni di ruscellamento e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica nella pianura del settore centrale della regione è riferita alla propagazione nei tratti arginati delle piene attualmente in atto su Secchia e Reno, con livelli superiori alle soglie 1. Dalle ore serali è inoltre previsto mare al largo da molto mosso ad agitato.