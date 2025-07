Pioggia in arrivo e allerta gialla per temporali per oggi, sabato 5 luglio, e domani, domenica 6 luglio, in buona parte della Romagna. “Nel pomeriggio di sabato 5 luglio - si legge nel dispositivo - sono previsti temporali intensi su tutti i rilievi, anche se non si esclude che fenomeni più localizzati possano interessare anche le rimanenti aree di pianura. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e nei corsi d’acqua collinari e montani. Per la giornata di domenica 6 luglio sono previsti temporali anche di forte intensità più probabili ed intensi sui rilievi e sulla pianura settentrionale. Non si esclude, inoltre che i fenomeni temporaleschi, con i relativi effetti e danni associati, possano interessare anche la pianura romagnola. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e nei corsi d’acqua collinari e montani”.