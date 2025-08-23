Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla anche domenica 24 agosto

Continua l’instabilità in Emilia Romagna e anche per domenica 24 agosto è stata diramata una allerta gialla per pioggia e temporali. “Per la giornata di domenica 24 agosto - si legge nell’allerta - sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, che nelle prime ore del giorno risulteranno più probabili su fascia costiera e nel corso del pomeriggio su fascia appenninica”.

Per domani Arpae Emilia Romagna prevede: “Nuvolosità variabile con addensamenti cumuliformi che daranno luogo a rovesci temporaleschi tra ore notturne e primo mattino lungo le aree costiere. Durante le ore centrali della giornata rovesci temporaleschi più probabili lungo le aree appenniniche con fenomenologia in esaurimento serale”.