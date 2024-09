Meteo Romagna, pioggia e tempo instabile da martedì 17 a venerdì 20 settembre, disposta l’allerta gialla

In arrivo un anticipo di autunno in Romagna, con pioggia e tempo instabile da martedì 17 a venerdì 20 settembre. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, la presenza di un vortice depressionario sul mar Tirreno determinerà condizioni di tempo perturbato fino alla giornata di venerdì con cielo molto nuvoloso e precipitazioni anche a carattere di rovescio. Da sabato miglioramento del tempo. Temperature senza variazioni di rilievo poi in lieve aumento a fine periodo.

Domani le prime piogge

Per domani è previsto cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli sul settore occidentale, moderate e continue sul settore centro-orientale. Sul settore costiero, Romagna e Appennino centro-orientale saranno possibili scrosci più consistenti anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve flessione nei valori massimi. Minime comprese tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 21 gradi.

Allerta meteo gialla

La protezione civile per domani ha emanato l’allerta gialla: “L’afflusso di correnti umide ed instabili, nella giornata di martedì 17 settembre determinerà precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, localmente di forte intensità, più probabili sulla Romagna ed in generale sui rilievi centro-orientali. Le precipitazioni potranno generare fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. I fenomeni tenderanno a divenire più estesi e persistenti dal pomeriggio/sera. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti orientali lungo la fascia costiera e da nord-est sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. È inoltre previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale”.