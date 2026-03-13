Meteo Romagna, pioggia e rischio neve fino alla media collina: da lunedì 16 marzo uno scampolo di fine inverno

Temperature in discesa, pioggia e non è escluso il ritorno della neve in collina. È il quadro tracciato da Arpae Emilia-Romagna per la prossima settimana, in particolare nel periodo tra lunedì 16 e giovedì 19 marzo. “Correnti fresche ed instabili settentrionali - si legge nel bollettino - dovrebbero portare precipitazioni sparse tra lunedì e martedì, soprattutto sul settore orientale. Mercoledì e giovedì la probabile formazione di un minimo di pressione, il cui posizionamento sul Mediterraneo è ancora incerto, potrebbe portare ad ulteriori precipitazioni, anche nevose fino alla media collina. Le temperature dovrebbero gradualmente diminuire, tornando su valori nella media del periodo o anche lievemente inferiori”.