Meteo Romagna, pioggia e precipitazioni intense: allerta gialla e arancione giovedì 12 novembre

Per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, in Emilia-Romagna sono previste precipitazioni che dal mattino interesseranno tutto il territorio assumendo un carattere intenso lungo i rilievi, anche in forma di rovescio o temporale. Disposta l’allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma. Reggio Emilia. Modena e Bologna.

Le piogge previste potranno generare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più diffusi sui rilievi centro-occidentali. Sono attesi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della regione, con superamenti delle soglie 2, diffusi nel settore appenninico centrale e localizzati in quello occidentale. La criticità idraulica arancione sull’Appennino bolognese è riferita ai bacini con alimentazione di crinale.