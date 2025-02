Meteo Romagna, “pioggia e neve in quota fino a sabato mattina, domenica temperature sottozero”: le previsioni di Roberto Nanni

“Accumuli di neve anche di 30/40 centimetri sono attesi entro la mezzanotte di venerdì sulle creste centro-occidentali (20/30 su quelle romagnole) e fino a 10/20 centimetri indicativamente a partire da 500-600 metri. Tuttavia già nella mattinata di sabato i fenomeni si esauriranno lasciando spazio a parziali schiarite. Residue nevicate a quote di bassa collina anche sulla Romagna (3-400 metri ca.) , ma in rapido esaurimento, mentre a Nord-Ovest il tempo si presenterà fin da subito più soleggiato. Tra le località romagnole che sabato potremmo vedere imbiancate, solo per citarne alcune, potrebbero essere San Marino, buona parte del Montefeltro, le alti valli dal Santerno al Rubicone”.

“Questa perturbazione (la numero 5 del mese), porterà - continua Nanni - tra venerdì 14 e le prime ore di sabato 15 febbraio in Emilia-Romagna, precipitazioni diffuse sulle pianure e rovesci anche a sfondo temporalesco nelle aree appenniniche, e con venti forti di burrasca, mare agitato e possibili mareggiate che ci accompagneranno fino alle porte di domenica 16 febbraio. Inoltre, la massa d’aria di origine artica che lambirà il nostro Paese, richiamata dalla circolazione depressionaria, farà precipitare le temperature e la neve a 200-500 metri entro la sera di San Valentino. Anche se, nei rovesci più intensi non è escluso che qualche fioccata possa spingersi fin sui 100 metri sopratutto sull’Appennino centrale, le zone di pianura avrebbero comunque una scarsa probabilità di essere coinvolte, se non temporaneamente con pioggia mista a neve”.

“E’ in avvicinamento una veloce area di bassa pressione che nel corso delle prossime ore raggiungerà le nostre regioni centro-settentrionali portando maltempo diffuso in particolare al Nordest e lungo il versante adriatico. Attorno al suo centro si muoverà, abbastanza rapidamente nel weekend, un vortice ciclonico verso le regioni meridionali e che andrà a generarsi proprio a causa dell’arrivo di aria più fredda in arrivo dall’Est Europa, determinando un marcato peggioramento di stampo invernale”. Così il meteorologo Roberto Nanni.

Venerdì 14 febbraio: cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sulle aree centro-orientali. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a divenire più insistenti concentrandosi sulla fascia appenninica centrale. Nevicate anche abbondanti inizialmente a quote alte ma in rapido abbassamento nel corso del pomeriggio e sera fin sui 100-200 metri in Emilia orientale (sopratutto tra il modenese e i bolognese), al di sopra dei 400 metri in Romagna. Esaurimento dei fenomeni a partire da ovest in tarda serata.

Sabato 15 febbraio: addensamenti ancora compatti sulla Romagna meridionale con piogge e rovesci tra pianura e coste durante la notte. Nevicate al di sopra dei 3-400 metri ma in esaurimento in tarda mattinata. Poco nuvoloso sulle pianure e dorsale emiliana con schiarite che si faranno strada estendendosi poi dal pomeriggio/sera all’intera regione. Tuttavia, non sono da escludersi locali banchi di nebbia sulle pianure più occidentali nelle prime ore della giornata.

Domenica 15 febbraio: giornata in prevalenza poco nuvolosa o velata sull’intera regione, salvo la presenza di nubi basse sparse con la possibilità che risultino più compatte in Romagna. Non sono previsti fenomeni di rilievo. Aumento della nuvolosità in serata a partire da est con probabili addensamenti sulle aree centro-orientali della regione nella giornata successiva.

Temperature: in netta diminuzione le minime soprattutto domenica, con valori tra -1 e -3 gradi sulle pianure dove saranno possibili estese gelate, 0/2 gradi lungo la fascia costiera. Massime tra 7 e 10 gradi con un leggera flessione attesa lunedì 17 febbraio. Venti: in rapida rotazione da nord-est con rinforzi anche di forte intensità attesi nel pomeriggio di sabato, specie lungo le aree costiere, il mare ed il crinale appenninico. Tenderanno a divenire deboli/moderati dai quadranti settentrionali ma con possibili raffiche intermittenti di 40/50 km/h previste nelle medesime aree fino a lunedì. Mare: da molto mosso ad agitato con moto ondoso in lenta diminuzione.