Meteo Romagna, pioggia e netto calo delle temperature da lunedì 13 aprile

L’anticipo di estate di questi ultimi giorni è agli sgoccioli e da lunedì 13 aprile è in arrivo un deciso calo termico con piogge diffuse in tutta la Romagna. “Le temperature anomale di questi giorni, tipiche del mese di maggio, si faranno sentire anche nel weekend, quando si potranno ancora superare localmente i 25°C sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Ma tra lunedì e martedì è atteso un generale e brusco calo, con massime che scenderanno a tratti anche sotto i 20°C da Nord a Sud dello Stivale. Nuovo lieve rialzo a seguire, in particolar modo al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali dove si dovrebbe tornare sopra le medie del periodo, mentre al Sud e sul medio versante adriatico il rialzo dovrebbe essere più contenuto”, dice Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3B meteo.

In Romagna, come riporta Arpae Emilia-Romagna, da lunedì la formazione di una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà il richiamo di correnti umide con piogge diffuse sul territorio ad inizio periodo; la successiva rimonta dell’alta pressione determinerà attenuazione dei fenomeni da mercoledì fino all’esaurimento completo delle piogge. Le temperature tenderanno a diminuire ad inizio periodo, poi saranno in aumento.