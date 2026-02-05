Meteo Romagna, pioggia e allerta gialla venerdì 6 febbraio

Mentre continua la tracimazione alla diga di Ridracoli, è in arrivo un venerdì all’insegna della pioggia, con allerta gialla in tutta la Romagna per la giornata di domani.

Per la giornata di venerdì 6 febbraio sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale, in esaurimento nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua dell’intera regione. Non si escludono altresì localizzati superamenti di soglia 2 nei tratti vallivi del settore centrale. Sui rilievi emiliani le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a partire dai 900 metri, con accumuli nevosi al suolo stimati attorno a 20-30 cm sulle aree montane centro-occidentali e valori localmente superiori sulle cime.