Meteo Romagna, pioggia e allerta gialla venerdì 13 novembre

Venerdì 13 novembre sarà un’altra giornata di pioggia, con allerta gialla in tutta la Romagna. “Per venerdì 13 novembre - si legge nell’allerta - sono previste piogge diffuse, moderate lungo le aree montuose centro-orientali, dove potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest. Le piogge previste e pregresse potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nel settore montano centro-orientale. Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore nella notte ed al mattino da sud-ovest lungo il crinale appenninico centro-orientale e temporaneamente nel pomeriggio/sera da nord-est lungo la costa. In serata è previsto un rapido aumento del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato, in particolare sul settore romagnolo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e fenomeni di tracimazione dei corsi d’acqua alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare in condizioni di alta marea, più probabili in mattinata”.