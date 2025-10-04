Meteo Romagna, pioggia e allerta arancione per vento su tutta la costa domenica 5 ottobre

Domani, domenica 5 ottobre, è prevista pioggia in Romagna e allerta arancione per vento su tutta la costa adriatica. “Nella prima parte della giornata di domenica 5 ottobre - si legge nell’allerta - è previsto un aumento della ventilazione, che riguarderà i rilievi appenninici con venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 km/h) e la fascia costiera con venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 Km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto mare agitato al largo, con altezza dell’onda superiore a 3,20 m. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, tenendo conto anche dell’assenza della duna invernale. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore”.