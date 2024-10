Meteo Romagna, piogge e rovesci: allerta gialla fino alla mezzanotte di giovedì 24 ottobre

Dalle 12 di oggi , 23 ottobre 2024 in Emilia-Romagna è stata diramata una allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Ferrara per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Bologna e Ravenna.

Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per la giornata di mercoledì 23 ottobre si prevedono precipitazioni diffuse, localmente intense e a carattere di rovescio.

Le precipitazioni previste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centro-occidentale già interessati dalle piene precedenti. Nei corsi d’acqua della pianura piacentino-parmense si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2. L’allerta gialla per pioggia in Romagna sarà attiva fino alla mezzanotte di giovedì 24.