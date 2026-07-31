Meteo Romagna, ondata di calore: allerta gialla sabato 1 agosto

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno emesso un’allerta meteo gialla relativa all’ondata di calore che interesserà la regione nella giornata di sabato 1 agosto. Per domani è infatti prevista la persistenza di temperature massime particolarmente elevate, con valori stimati intorno ai 37 gradi localmente superiori nelle zone di pianura e della prima collina emiliana. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato anche da diffuse condizioni di disagio bioclimatico. I fenomeni termici, stando alle previsioni, riguarderanno in modo capillare il territorio regionale, con particolare attenzione ai settori pianeggianti e collinari e in dettaglio la pianura modenese, quella reggiana, quella del Po, la collina emiliana centrale e la bassa collina e la pianura piacentino-parmense. Inoltre la pianura bolognese e la collina bolognese e la pianura e la costa ferrarese. Infine la collina e la costa romagnola. Le autorità raccomandano di adottare le consuete precauzioni per mitigare gli effetti del caldo: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, idratarsi con frequenza e prestare particolare attenzione ai soggetti fragili, come anziani e bambini.