Meteo Romagna, nuova ondata di caldo: il culmine venerdì con massime attorno ai 35 gradi

Un’altra ondata di caldo in arrivo fino a venerdì in Romagna, poi da sabato le temperature torneranno a scendere. Già da domani, mercoledì 26 agosto, Arpae Romagna evidenzia che le minime comprese tra i 20 e i 22 gradi della pianura e la costa, con massime in aumento in pianura con valori attorno ai 32/33 gradi, pressoché stazionarie sulla costa ove si attesteranno attorno ai 30 gradi. Il picco si avrà venerdì 28 agosto, con temperature massime attorno ai 34-35 gradi. Il campo di alta pressione tenderà ad attenuarsi nella giornata di sabato, lasciando spazio a correnti occidentali debolmente instabili. Avremo pertanto cielo sereno o poco nuvoloso tra giovedì e venerdì, con nuvolosità in aumento nella giornata di sabato associata ad isolati rovesci. Soleggiato da domenica.