Meteo Romagna, “nevicate di debole intensità”: allerta gialla martedì 6 gennaio

Allerta gialla per neve in tutta la Romagna martedì 6 gennaio. “Per la giornata di martedì 6 gennaio - si legge nell’allerta - sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 cm nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna e ai 10-30 cm nelle rispettive aree collinari e montane. Nevicate, con accumuli inferiori, interesseranno anche le zone della pianura ferrarese, reggiana e modenese, nonché le relative aree collinari e montane. Dalla seconda parte della giornata si prevede un aumento del moto ondoso, con mare molto mosso”.