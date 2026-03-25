Meteo Romagna, neve sopra i 500 metri giovedì 26 marzo

Neve in arrivo in Romagna giovedì 26 marzo sull’Appennino oltre i 500 metri. Per domani Arpae Emilia-Romagna prevede “Cielo molto nuvoloso sul settore centro-orientale della regione, con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Quota neve sui rilievi compresa tra 700-500 metri. Attenuazione dei fenomeni dalla serata. Sul settore occidentale della regione nuvolosità variabile senza precipitazioni significative”. Temperature in diminuzione, con minime intorno ai 4/7 gradi e massime comprese tra 9/11 gradi sulla costa e 11/15 gradi sulle pianure interne.