Meteo Romagna: “neve in arrivo anche a bassa quota dal 9 dicembre”

Neve in arrivo dalla prossima settimana, anche a bassa quota. Arpae Emilia-Romagna, nelle previsioni dal 9 al 15 dicembre annuncia: “La risalita di un anticiclone verso il Nord Atlantico dovrebbe indurre la discesa di correnti fredde verso il Mediterraneo con probabile formazione di un centro di bassa pressione a ridosso dell’Italia. In regione, pur in presenza di una circolazione depressionaria, i quantitativi di precipitazione dovrebbero essere in linea con i valori tipici stagionali ed assumere carattere nevoso anche a bassa quota. Le temperature sono attese inferiori alla media climatologica”.