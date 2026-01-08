Meteo Romagna, nella morsa del gelo: temperature fino a -13 nell’entroterra

La Romagna si è risvegliata nella morsa del gelo, con temperature fino a -13 nella pianura ravennate e forlivese. Strade e marciapiedi ghiacciati sono la regola per centinaia di migliaia di persone che questa mattina si sono messe in moto. Nella prima mattinata, alle 7.30 si segnalano -11,1 a Sasso Morelli, -11 a Granarolo Faentino, -10,6 a San Cassiano sul Lamone, -9 a Massa Lombarda, -10,5 a Ponte Uso, -4,9 a Rimini, -3,9 a Cesena, -5,2 a Imola, -4 a San Marino. Ma tutta la Romagna è sottozero.

Ecco le località più fredde in pianura nel corso della nottata (Dati Emilia-Romagna Meteo)

-13.3 gradi a Faenza San Biagio

-12.3 gradi a Casola Canina (BO)

-12.2 gradi a San Martino in Villafranca

-12.2 gradi a Sesto Imolese

-12.0 gradi a Medicina

-11.8 gradi ad Imola Piratello

-11.5 gradi a Conselice

-11.4 gradi a Castel Bolognese

-11.1 gradi a Boncellino

-10.6 gradi ad Albareto di Faenza

-10.1 gradi a San Bernardino

-9.7 gradi a Masiera di Bagnacavallo

-9.7 gradi a Bizzuno di Lugo

-9.6 gradi a Solarolo

-9.6 gradi a Gambellara

-9.4 gradi a San Leonardo

-9.4 gradi a Sellustra

-9.3 gradi ad Ospital Monacale

-9.2 gradi a Forlì Sud Est

-9.1 gradi a Bagnacavallo