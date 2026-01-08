Meteo Romagna, nella morsa del gelo: temperature fino a -13 nell’entroterra

La Romagna si è risvegliata nella morsa del gelo, con temperature fino a -13 nella pianura ravennate e forlivese. Strade e marciapiedi ghiacciati sono la regola per centinaia di migliaia di persone che questa mattina si sono messe in moto. Nella prima mattinata, alle 7.30 si segnalano -11,1 a Sasso Morelli, -11 a Granarolo Faentino, -10,6 a San Cassiano sul Lamone, -9 a Massa Lombarda, -10,5 a Ponte Uso, -4,9 a Rimini, -3,9 a Cesena, -5,2 a Imola, -4 a San Marino. Ma tutta la Romagna è sottozero.
Ecco le località più fredde in pianura nel corso della nottata (Dati Emilia-Romagna Meteo)
-13.3 gradi a Faenza San Biagio
-12.3 gradi a Casola Canina (BO)
-12.2 gradi a San Martino in Villafranca
-12.2 gradi a Sesto Imolese
-12.0 gradi a Medicina
-11.8 gradi ad Imola Piratello
-11.5 gradi a Conselice
-11.4 gradi a Castel Bolognese
-11.1 gradi a Boncellino
-10.6 gradi ad Albareto di Faenza
-10.1 gradi a San Bernardino
-9.7 gradi a Masiera di Bagnacavallo
-9.7 gradi a Bizzuno di Lugo
-9.6 gradi a Solarolo
-9.6 gradi a Gambellara
-9.4 gradi a San Leonardo
-9.4 gradi a Sellustra
-9.3 gradi ad Ospital Monacale
-9.2 gradi a Forlì Sud Est
-9.1 gradi a Bagnacavallo