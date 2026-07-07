Meteo Romagna, massime oltre i 38 gradi: allerta gialla per temperature estreme

Nella giornata di domani, mercoledì 8 luglio sono previste “temperature massime elevate su tutte le aree di pianura dell’Emilia-Romagna, ad esclusione dei settori costieri, con valori massimi superiori a 38 gradi”. Lo fa sapere l’Arpae, che ha diffuso un’allerta gialla valida per 24 ore a partire da mezzanotte. Le aree interessate sono, nel dettaglio: bassa collina e pianura romagnola, collina bolognese, pianura bolognese, ferrarese, modenese, reggiana e piacentino-parmense e bassa collina piacentino-parmense. L’agenzia regionale segnala inoltre “condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura”. Nelle successive 48 ore è prevista un’attenuazione del fenomeno.