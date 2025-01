Meteo Romagna, massime fino a 16 gradi martedì 7 gennaio

Un inizio di 2025 con temperature miti e massime fino a 16 gradi previste per domani, martedì 7 gennaio. Per domani Arpae Emilia Romagna prevede” cielo coperto con precipitazioni più consistenti in area appenninica, in rapido transito in mattinata dai settori occidentali verso il restante territorio regionale. Dalle ore pomeridiane tendenza ad esaurimento dei fenomeni, con schiarite in pianura. Temperature minime comprese tra 4 e 6 gradi con punte fino a 12 gradi sulla Romagna. Massime tra 8 e 16 gradi”.