Meteo Romagna, martedì 8 aprile temperature in picchiata e rischio gelate

Rischio gelate per martedì 8 aprile in Romagna. Per domani, Arpae Emilia-Romagna prevede cielo in mattinata generalmente sereno in pianura e sulle coste e poco nuvoloso sul crinale. Dal pomeriggio e in serata estensione della nuvolosità sui settori centro-occidentali dovuto all’arrivo di nubi alte da Ovest, ancora sereno su tutta la Romagna. Temperature: valori minimi in sensibile diminuzione con valori attorno a 0/2 gradi sul crinale, 1/3 gradi sulla pianura centro-occidentale e fino a 4/6 gradi sulla costa. Massime in aumento sia sul crinale con valori compresi tra 9/12 gradi sia in pianura e sulle costa con valori di 13/15 gradi. Venti deboli e variabili, in prevalenza dai quadranti orientali. Mare mosso nelle primissime ore della giornata, ma tendente al poco mosso già in mattinata e per tutto il resto della giornata”.