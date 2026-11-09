Meteo Romagna, martedì 10 novembre pioggia e allerta gialla nell’Appennino cesenate e riminese

Meteo Romagna, martedì 10 novembre pioggia e allerta gialla nell’Appennino cesenate e riminese

Un martedì di pioggia attende la Romagna, con la giornata del 10 novembre che sarà caratterizzata da tempo instabile e precipitazioni, con allerta gialla sull’Appennino cesenate e riminese. Per martedì, Arpae Emilia-Romagna prevede “cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più intense e a carattere di rovescio sul settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata a partire da occidente. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 9 e 11 gradi; massime quasi stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 10 e 12 gradi”.

L’allerta gialla

“Per martedì 10 novembre - si legge nel dispositivo dell’allerta - sono previste precipitazioni moderate, localmente forti, lungo il crinale appenninico. Nelle zone montane saranno possibili fenomeni di ruscellamento sui versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 e localizzati fenomeni franosi, più probabili sul settore centrale della regione”.

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