Meteo Romagna, martedì 10 novembre pioggia e allerta gialla nell’Appennino cesenate e riminese

Un martedì di pioggia attende la Romagna, con la giornata del 10 novembre che sarà caratterizzata da tempo instabile e precipitazioni, con allerta gialla sull’Appennino cesenate e riminese. Per martedì, Arpae Emilia-Romagna prevede “cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più intense e a carattere di rovescio sul settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata a partire da occidente. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 9 e 11 gradi; massime quasi stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 10 e 12 gradi”.